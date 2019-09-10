Экономика
РБКСбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
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Аргументы и Факты вчера в 17:49
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В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
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Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан
Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
Газета.Ru 07:45
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Гол Марио Фернандеса помог сборной России обыграть Казахстан
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на счету защитника Фернандеса, который отличился на 88-й минуте.
Радио Зенит 02:44
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Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
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«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
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В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
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Lenta.ru 07:46
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Политика
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ТАСС 05:55
Экономика
Руководители фракций выступили на открытии осенней сессии ГД
На первом пленарном заседании осенней сессии 10 сентября выступили руководители фракций Государственной Думы, обозначив приоритеты своей работы.
Государственная Дума РФ 07:11
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по мобильному приложению
Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения на смартфоне.
Москва 24 вчера в 02:22
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
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В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
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Происшествия
СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49