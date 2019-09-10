Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Экономика ЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.

Футбол Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком» Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Сообщается, что продажи гаджетов в годовом исчислении выросли практически в два раза — на 85,2 %. Объём рынка в штучном выражении достиг 67,7 млн единиц.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Политика Рада приняла законопроект об импичменте президента Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев заинтересован в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России.

Армия и оружие Парламент Армении одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном Соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном ратифицировали депутаты Национального собрания Армении, сообщает 10 сентября агентство «Новости-Армения».

Политика Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал на выборах губернатора 64,45% после обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, за исключением данных с цифровых избирательных участков.

Футбол Футболист «Ростова» помог сборной России обыграть Казахстан Матч между сборными России и Казахстана проходил в Калининграде.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.

Авто «Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N стал еще мощнее Компания Hyundai анонсировала премьеру нового «заряженного» хэтчбека i30 N Project C, которая состоится уже на этой неделе на автосалоне во Франкфурте.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Политика Huawei отозвала иск против властей США Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.

Политика Порошенко не пришел на очередной допрос Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Экономика ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Происшествия Против учебы. Сургутский подросток угрожал пистолетом своим родителям Вместо учебников взял в руки оружие. С самого утра взбудоражены городские соцсети: ребенок восстал против родителей.

Политика В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы» В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.