Технологии

ВедомостиВедомостиСбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.
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Сбербанк развивает сервис интернет-эквайринга в Омске

РИА ОмскИнформ02:11

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

РИА Новости04:20

Сбербанк анонсировал запуск SberPay

Плас03:53

Сбербанк запускает систему платежей SberPay

Коммерсантъ04:57

Сбербанк запустил собственную платёжную систему SberPay — аналог Google Pay и Apple Pay

3DNews06:26

В России запустили аналог Google Pay для платежей по смартфону

Ferra07:19

В пику Apple Pay и Google Pay. «Сбербанк» запустил платёжный сервис SberPay

iXBT.com07:33
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Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с его кончиной, передает РБК.
Деловое.ТВ 05:06
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Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Здоровье

Более 700 детей приняла больница имени Филатова с начала пандемии

Детская больница имени Филатова с 1 марта помогла более 750 маленьких пациентов. Сейчас в медучреждении лечат 59 детей.
Невские Новости 06:21
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
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Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Спорт день за днем 10:03
Космос

NASA завершило проектирование межпланетной станции Psyche

Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов.
N+1 09:36
Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
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Общество

В Калининградской области разрешили свадьбы численностью до 30 человек

Новый Калининград.Ru 09:16
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Общество

Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
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Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»

Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Происшествия

Названа причина отключения света в Барнауле во время ливня

Центр остался без электричества из-за сорванной крыши Причиной отключения света в Барнауле стал наброс на ЛЭП кровли, которую сорвало с крыши с крыши.
АМИТЕЛ 09:52
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Армия и оружие

На Украине презентовали новые погоны для парадной формы военнослужащих ВСУ

Новые парадные погоны, которые планируется ввести для ношения военнослужащими ВСУ, презентовал полковник Игорь Непотому – начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.
Военное обозрение 07:01
Общество

Смольный ответил организаторам митинга против поправок в Конституцию

Петербургская администрация отказала в согласовании митинга против поправок в Конституцию РФ.
РБК Санкт-Петербург 05:55
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Политика

РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку

«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника.
URA.Ru 05:03
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Экономика

Совфед одобрил пакет законов о господдержке бизнеса в Арктике

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ.
РИА Новости вчера в 06:33
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса

За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
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Киберспорт

Dota 2 исполнилось семь лет

9 июля 2020 года компьютерной игре Dota 2 исполнилось семь лет. Официальный релиз MOBA от Valve состоялся того же числа 2013 года.
Dota2.ru 08:21
Наука

Ученые выяснили, что смартфоны не мешают нормально воспитывать детей

Ученые сделали выводы о том, что если смартфон не играет негативную роль, то он может быть великолепным помощников в воспитании детей.
ToDay News Ufa 10:09
Политика

Путин назвал основы российской госполитики

В основе российской государственной политики лежит создание возможностей для честного труда, образования и сохранения здоровья граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:55
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Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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