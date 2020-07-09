Технологии

ВедомостиВедомостиСбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.
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Сбербанк развивает сервис интернет-эквайринга в Омске

РИА ОмскИнформ02:11

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

РИА Новости04:20

В России запустили аналог Google Pay для платежей по смартфону

Ferra07:19

Сбербанк запускает систему платежей SberPay

Коммерсантъ04:57

Сбербанк запустил собственную платёжную систему SberPay — аналог Google Pay и Apple Pay

3DNews06:26

Сбербанк анонсировал запуск SberPay

Плас03:53

В пику Apple Pay и Google Pay. «Сбербанк» запустил платёжный сервис SberPay

iXBT.com07:33
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Политика

Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала

Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия

Силовики возбудили дело о похищении мужчины около стройплощадки АСК

Похищение произошло в районе 5:20 часов утра.
РБК Екатеринбург 08:14
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
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Общество

В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
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Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Армия и оружие

Российский авиаполк «Нормандия — Неман» удостоился Полковой чаши

Народные новости 08:50
Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
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Общество

Кабмин выделил 1,3 млрд рублей на надбавки региональным полицейским

Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД России в Московском регионе, а также Петербурге и Ленинградской области.
ТАСС 06:15
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Армия и оружие

В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
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Происшествия

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
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Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
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Авто

Компания Subaru создала новую версию седана WRX S4

Японская компания Subaru разработала новую версию седана WRX S4.
Goroday.ru вчера в 11:24
Финансы

Курс юаня достиг максимального уровня с марта

Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
Profinance.ru 05:13
Политика

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
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Политика

Медведев поделился, чем занимался во время режима самоизоляции

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как проводил время при режиме самоизоляции.
Газета.Ru 08:32
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Политика

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском вчера в 12:23
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
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Политика

Украинских солдат бросили бороться с лужами перед приездом Зеленского

РЕН ТВ 05:52
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Футбол

Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» договорился с Браниславом Ивановичем о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.
Metaratings 07:21
Футбол

Комитет по этике рассмотрит жалобу «Спартака» на гендиректора «Зенита»

«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», —гласит заявление, предоставленное службой коммуникаций РФС.
Нева Спорт 04:42
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