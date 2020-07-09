Технологии
ВедомостиСбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.
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Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
Силовики возбудили дело о похищении мужчины около стройплощадки АСК
Похищение произошло в районе 5:20 часов утра.
РБК Екатеринбург 08:14
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Общество
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Армия и оружие
Российский авиаполк «Нормандия — Неман» удостоился Полковой чаши
Народные новости 08:50
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд рублей на надбавки региональным полицейским
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД России в Московском регионе, а также Петербурге и Ленинградской области.
ТАСС 06:15
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Авто
Компания Subaru создала новую версию седана WRX S4
Японская компания Subaru разработала новую версию седана WRX S4.
Goroday.ru вчера в 11:24
Финансы
Курс юаня достиг максимального уровня с марта
Юань уже несколько дней укрепляет свои позиции и впервые с марта пересек отметку в 7 юаней за доллар США, при этом USDCNY теперь тестирует линию тренда с марта 2018 года.
Profinance.ru 05:13
Политика
Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
RT на русском 07:03
Политика
Медведев поделился, чем занимался во время режима самоизоляции
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как проводил время при режиме самоизоляции.
Газета.Ru 08:32
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском вчера в 12:23
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com 02:29
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Как стало известно Metaratings.ru, «Зенит» договорился с Браниславом Ивановичем о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.
Metaratings 07:21
Футбол
Комитет по этике рассмотрит жалобу «Спартака» на гендиректора «Зенита»
«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», —гласит заявление, предоставленное службой коммуникаций РФС.
Нева Спорт 04:42