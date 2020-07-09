Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.

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