Технологии

ВедомостиВедомостиСбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.
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Сбербанк развивает сервис интернет-эквайринга в Омске

РИА ОмскИнформ02:11

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

РИА Новости04:20

В России запустили аналог Google Pay для платежей по смартфону

Ferra07:19

Сбербанк запускает систему платежей SberPay

Коммерсантъ04:57

Сбербанк запустил собственную систему платежных сервисов SberPay

Astera06:23

Сбербанк запустил собственную платёжную систему SberPay — аналог Google Pay и Apple Pay

3DNews06:26

Сбербанк анонсировал запуск SberPay

Плас03:53
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости 07 июля в 10:02
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3,4K
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
82
Происшествия

Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
2
Общество

Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Коммерсантъ 06:18
29
Происшествия

В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России

Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
5
Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
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Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»

Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
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Здоровье

На Алтае больше десяти человек попали в больницу, съев медвежатину

Газета.Ru 06:39
5
Общество

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
1,2K
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
3
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
7
Здоровье

Мурашко обсудил в Казани онкологию и маркировку лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание в кабмине Татарстана. Одной из главных тем стала маркировка лекарств.
Казанский репортер 06:43
Шоу-бизнес

Прилучный стал носить кольцо на месте тату в честь союза с Муцениеце

Пользователи соцсетей считают, что наколка сильно раздражает Карпович, и девушка настояла на том, чтобы Прилучный стал носить на этом месте кольцо.
WomanHit.ru 06:03
6
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто

Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line

Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line.
Автостат 04:41
8
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
4
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3K
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
514
Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
19
Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
2
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
3
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Гаджеты

Huawei привезла в Россию флагман стоимостью 100 тысяч рублей

Huawei наконец привезла в Россию флагман P40 Pro+ Правда, стоимость его составляет 100 тысяч рублей.
Ferra 06:53
5
Происшествия

Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток

Peterburg2.ru 07:06
4
Общество

В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей

Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13
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