Технологии
ВедомостиСбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. Оплачивать покупки через этот сервис можно как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка.
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Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости 07 июля в 10:02
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Общество
Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Коммерсантъ 06:18
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»
Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Здоровье
Мурашко обсудил в Казани онкологию и маркировку лекарств
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел совещание в кабмине Татарстана. Одной из главных тем стала маркировка лекарств.
Казанский репортер 06:43
Шоу-бизнес
Прилучный стал носить кольцо на месте тату в честь союза с Муцениеце
Пользователи соцсетей считают, что наколка сильно раздражает Карпович, и девушка настояла на том, чтобы Прилучный стал носить на этом месте кольцо.
WomanHit.ru 06:03
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто
Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line
Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line.
Автостат 04:41
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области
В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Гаджеты
Huawei привезла в Россию флагман стоимостью 100 тысяч рублей
Huawei наконец привезла в Россию флагман P40 Pro+ Правда, стоимость его составляет 100 тысяч рублей.
Ferra 06:53
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Общество
В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей
Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13