Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц.
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с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБКвчера в 06:07

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Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ruвчера в 12:13

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБКвчера в 06:07

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомостивчера в 10:01

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБНвчера в 09:35

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbesвчера в 07:44

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфаксвчера в 11:04
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Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru 14 октября в 02:43
Культура

Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:41
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru вчера в 04:58
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписью "ДПС" по-русски — не рядовая ситуация, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Гаджеты

В сети появились рендеры iPhone SE 2

Стоить смартфон будет на уровне iPhone 8 — это около $450.
Moi-portal.ru 14 октября в 01:40
Футбол

Берг забил испанцам. Событие вторника в отборе на Евро-2020

Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
Sportbox.RU вчера в 04:48
Авто

Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения

В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
Rusargument 01:42
Происшествия

В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

ТАСС 01:18
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Космос

Япония успешно испытала сверхманевренный спутник

Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Римар неизвестно.
Российская газета вчера в 07:18
Происшествия

В Керчи отменяют все развлекательные мероприятия

Новый День вчера в 06:01
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 15 октября в 04:30
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце

StarHit.ru вчера в 09:30
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Авто

В России стали доступнее представительские автомобили

Средняя стоимость подержанного автомобиля представительского класса в России за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
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