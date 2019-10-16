Экономика

АБНАБНСбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили. Как передает РБК, в настоящее время платформа для краудлендинга работает в тестовом режиме.
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с чего всё началось

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК. Зарегистрироваться в качестве инвестора удалось через «Сбербанк Онлайн», имея в Сбербанке только счет физического лица.
РБКвчера в 06:07

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Сбербанк запустил в тестовом режиме краудлендинговую платформу «СберКредо»

News.ruвчера в 12:13

Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга «СберКредо»

Интерфаксвчера в 11:04

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

АБНвчера в 09:35

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомостивчера в 10:01

Сбербанк начал тестирование краудлендинговой платформы

Rambler News Serviceвчера в 08:29

Сбербанк запустил сервис для «народного кредитования»

Forbesвчера в 07:44

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

РБКвчера в 06:07
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Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
Экономика

«Сибур» начал производство полиэтилена на крупнейшем заводе в России

Мощность «Запсиба» должна составить 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, что сделает завод крупнейшим нефтехимическим комплексом по объемам производства полимеров в России (сейчас «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме» и около 1 млн т полипропилена на разных площадках).
РБК 07:52
Общество

В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

Российская газета 08:46
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Гаджеты

В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов

Dgl.ru 15 октября в 04:18
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета вчера в 06:03
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Здоровье

В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Экономика

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Известия 08:30
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Политика

Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
РБК 07:07
Космос

NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов

Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.
Newsrussia.media вчера в 01:58
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Общество

Элитные квартиры чиновников-коррупционеров хотят продавать на торгах

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому элитная недвижимость чиновников, осужденных за коррупцию, а также недвижимость их близких родственников будет подлежать исключительно реализации на торгах.
Readovka.ru 02:42
Общество

Брат Нурмагомедова заявил о непричастности семьи к избиению Мирзаева

Телеканал 360° 09:11
Происшествия

Умершая в Новосибирске девочка была новенькой в школе

Газета.Ru 07:38
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.
Lenta.ru 09:11
Политика

Госдума одобрила запрет на выезд из России всем экс-сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий всем экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) выезжать за границу после увольнения.
Ведомости 09:32
Общество

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Российская газета вчера в 10:18
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика

Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ

Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
РИА Новости 09:28
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты в России

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты, играющие в Континентальной хоккейной лиге. Рейтинг зарплат опубликовал "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика

Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
REGNUM 09:15
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
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