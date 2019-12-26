Недвижимость
ИА БанкИнформСервисСбербанк запускает ипотеку для самозанятых
Сбербанк объявил о запуске с 26 декабря 2019 года ипотечной программы для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело». Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru, сообщает пресс-служба банка.
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Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Экономика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Общество
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
Хоккей
Федор Малыхин в ближайшее время перейдет в «Спартак»
Нападающий «Трактора» Федор Малыхин до наступления дедлайна по переходам — 27 января — перейдет в «Спартак».
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Футбол
«ПСЖ» требует за Паредеса у «Ювентуса» Джана и 15 млн евро
«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе этого года за 47 миллионов евро. Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Авто
Бракованные подушки безопасности выявили у 1,5 млн авто в России
По словам Алексея Кулешова, заместителя главы Росстандарта, из-за бракованных подушек безопасности в России отзывались автомобили сразу нескольких брендов.
Здоровье
22 новые «скорые» поступили в Ивановскую область
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной аварии под Пензой на трассе «Урал»
Под Пензой на федеральной трассе «Урал» сегодня утром произошла страшная авария, участниками которой стали «ГАЗель» и легковой автомобиль, предположительно марки «Kia».
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Футбол
Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»
Мурза Мурзаев, первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал знакомстве с футболистом.
Спорт
Информаторы WADA скрывают адрес своего проживания в США
Политика
Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин предпочитает скромное празднование Нового года среди друзей и родных, если ему это позволяет рабочий график.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.