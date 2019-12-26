Недвижимость

ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисСбербанк запускает ипотеку для самозанятых

Сбербанк объявил о запуске с 26 декабря 2019 года ипотечной программы для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело». Подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно онлайн на DomClick.ru, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых с минимальной ставкой 7%

Коммерсантъвчера в 09:39

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

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В России появится ипотека для самозанятых

URA.Ruвчера в 06:45

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Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

РБКвчера в 07:10

Самозанятые смогут взять в Сбербанке ипотеку на особых условиях

Life.ruвчера в 07:39

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфаксвчера в 06:44
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
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Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
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В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
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Спорт-Экспресс 10:03
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Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Футбол

«ПСЖ» требует за Паредеса у «Ювентуса» Джана и 15 млн евро

«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе этого года за 47 миллионов евро. Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.
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Происшествия

В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Политика

Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз

Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
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Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
REGNUM 05:34
Происшествия

Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Общество

Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Lenta.ru 09:29
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
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В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
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Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

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Бракованные подушки безопасности выявили у 1,5 млн авто в России

По словам Алексея Кулешова, заместителя главы Росстандарта, из-за бракованных подушек безопасности в России отзывались автомобили сразу нескольких брендов.
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22 новые «скорые» поступили в Ивановскую область

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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
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Опубликовано видео с места страшной аварии под Пензой на трассе «Урал»

Под Пензой на федеральной трассе «Урал» сегодня утром произошла страшная авария, участниками которой стали «ГАЗель» и легковой автомобиль, предположительно марки «Kia».
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Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
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После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
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Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
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Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»

Мурза Мурзаев, первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал знакомстве с футболистом.
Бомбардир.ру вчера в 08:57
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Информаторы WADA скрывают адрес своего проживания в США

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Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает скромное празднование Нового года среди друзей и родных, если ему это позволяет рабочий график.
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Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
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