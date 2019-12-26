Недвижимость
РБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
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Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год
Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Спорт
Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Саша Грей завела канал на видеостриминговом сервисе Twitch и теперь проводит прямые трансляции, на которых она играет в популярные видеоигры.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Происшествия
Врач, бравший анализы у виновника ДТП в Екатеринбурге, обжалует обвинение в халатности
Врач больницы №24 Екатеринбурга Дмитрий Челноков опротестовал обвинения следователей в суде.
Происшествия
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Экономика
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие
Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.