Недвижимость

РБКРБКСбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по жилищным кредитам для самозанятых при покупке квартиры на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке жилья в новостройке — 7%.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Сбербанк начал выдачу ипотечных кредитов самозанятым

News.ruвчера в 07:02

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Lenta.ruвчера в 09:15

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Ведомостивчера в 07:32

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

РБКвчера в 07:10

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых с минимальной ставкой 7%

Коммерсантъвчера в 09:39

В России появится ипотека для самозанятых

URA.Ruвчера в 06:45

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфаксвчера в 06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
РБК 01:51
Происшествия

Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы в Казахстане

Lenta.ru 03:02
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
Политика

Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
RT на русском вчера в 17:07
Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 09:49
Спорт

Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным

Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Газета.Ru 03:49
Экономика

Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб

Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
РБК 04:00
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия

Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
РБК 03:31
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Кино

Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»

Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
RuNews24.ru 25 декабря в 09:00
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском 25 декабря в 02:01
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Российская газета вчера в 17:43
Шоу-бизнес

Беременная жена Тарасова сломала руку

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Life.ru вчера в 11:11
Культура

Саша Грей стала стримером на Twitch

Саша Грей завела канал на видеостриминговом сервисе Twitch и теперь проводит прямые трансляции, на которых она играет в популярные видеоигры.
REGNUM вчера в 08:07
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com вчера в 04:39
Происшествия

Врач, бравший анализы у виновника ДТП в Екатеринбурге, обжалует обвинение в халатности

Врач больницы №24 Екатеринбурга Дмитрий Челноков опротестовал обвинения следователей в суде.
ФедералПресс вчера в 02:01
Происшествия

Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
РИА Новости 03:33
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Происшествия

Прокуроры начали проверку после инцидента с самолетом в «Шереметьево»

Росбалт 03:03
Экономика

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
РИА Новости 01:36
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия вчера в 18:49
Экономика

Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
REGNUM 03:53
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой

Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Пензенская правда 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное