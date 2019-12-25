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Происшествия СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты» Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.

Общество Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ» Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.

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Экономика Банк России лишил лицензий три страховые компании Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.

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