Экономика
КомпанияСбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
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Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.
Происшествия
Воронежский чиновник остался жив после покушения
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
«Новая газета» установила личности спортсменов, участвовавших в разгоне протестующих против храма в Екатеринбурге
«Новая газета» и издание E1 установили личности 19 спортсменов, которые участвовали в разгоне протестующих против строительства храма в Екатеринбурге в мае 2018 года.
Происшествия
Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы
Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Политика
На митинг в поддержку «Маруси Звиробой» собрались чуть меньше 30 человек
Под стенами ГБР сегодня собрались все сторонники Маруси, а именно порядка 20-40 человек (включая журналистов).
Общество
Бывший зять короля Норвегии покончил с собой
Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
«Звездные войны» лидируют в американском прокате
Здоровье
Американка попала в больницу после использования крема для лица
Причиной отравления стал осветляющий крем, который пострадавшая купила в Мексике.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония
Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Происшествия
СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
Происшествия
В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Общество
Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»
Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Первый зампред Еврокомиссии направил Британии «любовное письмо»
Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Франс Тиммерманс признался, что в Евросоюзе будут рады, если после выхода из политического и экономического объединения Великобритания решит вернуться в состав ЕС.
Экономика
Банк России лишил лицензий три страховые компании
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Технологии
Volkswagen представил робота для зарядки электромобилей
Volkswagen разработал робота, который может заряжать электромобили автономно, позволяя любому парковочному месту стать точкой зарядки.
Политика
Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»
Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.