Экономика

КомпанияКомпанияСбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

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В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
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Подробнее о событии

У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт

Ведомости02:30

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

РБК04:30

Сбербанк запустил новую программу лояльности

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У Сбербанка новая программа лояльности — теперь для путешественников

BFM.ru07:59

Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

Компания04:44
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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