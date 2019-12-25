Экономика
КомпанияСбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Авто
Владение автомобилем обходится дороже россиянам, чем европейцам
Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. На Украине испытали новую боевую машину
На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан», которую разработали по стандартам НАТО.
Политика
Стало известно число желающих вступления в Евросоюз украинцев
Число желающих вступления Украины в Евросоюз граждан страны превышает 64 процента.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
Шоу-бизнес
Пугачева не хочет, чтобы Бузова появлялась на «Голубом огоньке»
«Экспресс-новости» утверждают, что Алла Пугачева не хотела бы, чтобы на «Голубом огоньке» появлялась Ольга Бузова.
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Биатлон
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
ВСУ продолжает саботировать режим тишины
Киевские боевики обстреляли поселок Доломитный в окрестностях Горловки из миномета 82 мм и к/к пулеметов.
Экономика
Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
Политика
Россия симметрично ответит британским СМИ
Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Москва зеркально ответит на такие шаги.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Экономика
Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых
Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Здоровье
В Красноярске для городской больницы № 20 построят хирургический центр
В красноярской больнице № 20 появится новый хирургический центр.
Здоровье
Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Происшествия
Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане
Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.