Экономика

КомпанияКомпанияСбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

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В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
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Подробнее о событии

У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт

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РБК04:30

Сбербанк запустил новую программу лояльности

Forbes04:42

Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

Компания04:44
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По стандартам НАТО. На Украине испытали новую боевую машину

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Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

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«Экспресс-новости» утверждают, что Алла Пугачева не хотела бы, чтобы на «Голубом огоньке» появлялась Ольга Бузова.
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«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Киевские боевики обстреляли поселок Доломитный в окрестностях Горловки из миномета 82 мм и к/к пулеметов.
Новостной фронт 24 декабря в 15:51
Экономика

Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
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Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
RT на русском вчера в 08:13
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Россия симметрично ответит британским СМИ

Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Москва зеркально ответит на такие шаги.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
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Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
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Сбербанк запускает ипотеку для самозанятых, минимальная ставка на готовое жилье составит 9%, на новостройки - 7%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
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Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

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Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

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В красноярской больнице № 20 появится новый хирургический центр.
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Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе

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Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
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