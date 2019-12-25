Экономика

РБКРБКСбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

2 фото
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт

Ведомости02:30

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

РБК04:30

Сбербанк запустил новую программу лояльности

Forbes04:42

У Сбербанка новая программа лояльности — теперь для путешественников

BFM.ru07:59

Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

Компания04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

РБК 06:12
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

RT на русском 09:51
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала маникюршей в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
News.ru 08:50
Биатлон

Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 07:50
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года.
Автостат вчера в 04:24
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Происшествия

Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество

Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой

Воспитатель оздоровительного лагеря "Чайка" в Бийске решил уволиться из-за скандала вокруг снимка в соцсетях, на котором его воспитанники легли на пол в форме свастики.
Российская газета 07:57
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Музыка

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

Моссовет вчера в 01:34
Космос

Впервые за 10 лет все запуски «Роскосмоса» оказались успешными

«Роскосмос» в 2019 году не провалил ни одного запуска. Последний год без аварий до этого был 2009-й, сообщает «Медуза».
Полит.ру 06:51
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги

ИнфоСМИ вчера в 12:21
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Lenta.ru 08:19
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

Вести.Ru 05:02
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Футбол

«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
РИА Новости 09:21
Общество

Бывший зять короля Норвегии Ари Бен покончил с собой

Бывший супруг дочери норвежского короля Гаральда Ари Бен покончил жизнь самоубийством.
Газета.Ru 07:55
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv вчера в 03:32
Политика

Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Piter.tv 08:03
Общество

Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию

Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
РБК Санкт-Петербург 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное