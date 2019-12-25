Экономика
РБКСбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
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Происшествия
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Общество
Китай давит мир интеллектом
Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля
Банк России установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7676 рубля, что на 5,12 копейки выше предыдущего показателя.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубоких «трещинах» в НАТО
В НАТО есть очень много трещин, за последние 20 лет они еще больше углубились.
Происшествия
В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия
Происшествия
В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах
Экономика
Набиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке
Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей.
Наука
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
4 исследования у животных и у людей обнаружили, что прерывистое голодание снижает кровяное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.