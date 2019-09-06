Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Вести.Ru 02:49
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Футбол
Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал послом туризма Бразилии, сообщает Goal.
Sport24.ru 02:31
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском вчера в 15:02
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Российское посольство в Болгарии обескуражено заявлением МИД страны
Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.
Международная жизнь 04 сентября в 06:59
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго, где сыграет с командой Шотландии
Прилетели в Глазго! 👋👋👋 pic.twitter.com/OUGvqYeZCZ — Сборная России (@TeamRussia) 4 сентября 2019 г. Сборная России в четырех играх отборочного раунда одержала три победы, потерпела одно поражение и с девятью очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше.
Вести.Ru вчера в 01:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.
SpeedMe 03:00
Общество
В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях
Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Наука
В Карском море обнаружили «законсервированный» слой воды
Poplawok.ru вчера в 20:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru вчера в 13:11
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37