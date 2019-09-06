Технологии

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

АБН02:32

Сбербанк запустил «СберМаркет» для доставки продуктов

REGNUM00:55

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов «СберМаркет»

DP.RU02:25

Сбербанк запустил сервис по доставки продуктов. «СберМаркет» тестируют в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Полит.рувчера в 23:55
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Общество

Скворцова оценила переход на четырехдневную рабочую неделю

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в июне на Международной конференции труда в Женеве председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Радио Sputnik вчера в 03:48
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Экономика

Акимов прокомментировал идею приватизации «Победы»

С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху.
РИА Новости 02:24
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением суда освобождены по УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.
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Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Теннис

Серена Уильямс и Андрееску вышли в финал US Open

В свою очередь Уильямс сыграет в своем десятом финале на US Open. В девяти предыдущих на ее счету шесть побед.
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В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

РБК 02:43
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Газета.Ru вчера в 08:26
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Космос

В пузырях Ферми происходит что-то странное

Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.
AstroNews.ru вчера в 12:32
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Чемпионат вчера в 17:29
Политика

Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Политика

Путин обеспокоился маткапиталом

Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
Lenta.ru 02:43
Общество

Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика

КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет

В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Политика

Путин обсудил с Медведчуком обмен пленными

Ранее в ходе пленарного заседания Владимир Путин уже комментировал обмен пленными между Россией и Украиной.
ТВ Центр вчера в 07:21
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Общество

Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс

Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
Телепрограмма вчера в 05:50
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК вчера в 11:28
Кино

Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Общество

В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Наука

Скорость передачи информации на разных языках оказалась примерно равна

Лингвисты рассчитали, что независимо от скорости вашего родного языка, в разговоре вы, скорее всего, выдаете 39 бит информации в секунду.
Индикатор вчера в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
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