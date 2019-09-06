Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Путин прокомментировал идею киберполиции
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Российская газета 02:41
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Политика
Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова
В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Транспорт
Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
Gazeta.SPb 02:15
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Шоу-бизнес
Кейт Мосс забыла надеть белье под прозрачное платье
Хорошо, хоть нижнюю часть комплекта белья все же решила надеть. Вопреки всему Кейт в таком платье выглядела не менее шикарно, чем обычно.
Wday.ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после голодовки начала есть пельмени
Известная российская балерина Анастасия Волочкова после длительного голодания решила позволить съесть себе пельмени.
Актуальные Новости 01:37
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Космос
Рассекречены места высадки роверов на Марсе
Агентство NASA определилось с местами для высадки аппаратов на поверхности Марса во время следующих миссий.
Ридус 05:16
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
REGNUM вчера в 11:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых", — заявил Путин на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Здоровье
Вакцинацию от гриппа ускорили в затопленных районах Амурской области
Ускоренная кампания пройдет в Свободненском, Мазановском, Селемджинском и Зейском районах. Они остаются подтопленными из-за паводка.
Известия 05:21
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54