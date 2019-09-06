Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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