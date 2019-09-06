Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Эхо Москвы04:00

Сбербанк начал тестировать сервис доставки еды

Rambler News Service03:26

Сбербанк начал тестировать сервис по доставке продуктов из магазинов

ТАСС06:40

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Дождь03:37
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Концерн FCA расскажет о своей работе

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На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
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«Нафтогаз» намерен до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль.
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Активист Константин Котов приговорен к 4 годам колонии общего режима

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В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

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