Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Футбол
Шотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)
РИА Новости 13:25
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Культура
Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году
В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Армия и оружие
«Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6»
"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 12:02
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Теннис
Кабаль и Фара вышли в финал US Open в парном разряде
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара пробились в финал парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости вчера в 17:57
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Футбол
Смоллинг может остаться в Италии после аренды в «Роме»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в «Рому» на правах аренды до конца сезона, подтвердил, что может остаться в Италии на более продолжительный срок.
Матч ТВ 08:53
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Хоккей
ЦСКА — Нефтехимик 3:2 (Овертайм)
Столичный ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 14:58
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Общество
Нижегородские приставы взяли священника в рейд по взысканию алиментов
Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.
News.ru 14:33
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru 14:10
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Политика
Порошенко выдал главную тайну России
По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru 14:00
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra 11:57
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Происшествия
Абызову предъявили обвинение по новому уголовному делу
Следственные органы официально обвинили экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов на сумму около 32 млрд рублей.
Росбалт 09:51