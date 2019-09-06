Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Эхо Москвы04:00

Сбербанк начал тестировать сервис доставки еды

Rambler News Service03:26

Сбербанк начал тестировать сервис по доставке продуктов из магазинов

ТАСС06:40

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Дождь03:37
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Происшествия

В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Известия 05:43
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат вчера в 17:29
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж.
Известия 09:08
Политика

В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля

Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала, кто обманул экс-короля Малайзии

Раньше жизнь королевского семейства оставалась тайной, но ростовская модель рискнула рассказать подписчикам трагическую историю свой любви с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Почти два месяца назад пара развелась, не прожив вместе и года.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:02
Хоккей

СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 08:43
Политика

Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Музыка

Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Общество

Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Газета.Ru 08:36
Здоровье

Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств

Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Экономика

Российские застройщики отказались работать по закону

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Здоровье

Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту

Туапсинские вести 05:16
Футбол

Быстров рассказал о своём отношении к геям

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Единоборства

Нурмагомедов: сделаю всё ради победы

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Политика

Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
РЕН ТВ 12:52
Политика

Бразильский министр оскорбил жену Макрона

РИА Новости 12:59
Происшествия

Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой

В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Вести.Ru 12:40
Футбол

Месси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Капитан «Барселоны» Лионель Месси интересуется возможностью переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» летом 2020 года.
ProstoProSport 12:52
Культура

Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году

В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Политика

Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Общество

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Политика

Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости 13:10
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