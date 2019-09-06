Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Эхо Москвы04:00

Сбербанк начал тестировать сервис доставки еды

Rambler News Service03:26

Сбербанк начал тестировать сервис по доставке продуктов из магазинов

ТАСС06:40

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Дождь03:37
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Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Происшествия

Памфилова от напавшего отбивалась стулом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.
Pravda.Ru 10:19
Политика

Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
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Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Экономика

Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ

Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
Политика

Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
Финансы

Symantec может быть выкуплена за $16 млрд - СМИ

Разработчик антивирусов Symantec Corp. может быть выкуплена европейской и американской инвестиционными фирмами Permira и Advent International Corp. более чем за 16 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 15:55
Наука

Раскрыта тайна Хараппской цивилизации

Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант 09:09
Общество

Жители России стали меньше тратить на развлечения в выходные дни

За год расходы россиян на досуг в выходные дни сильно сократился. Более всего люди стали экономить на билетах в театры, музеи и концерты.
Невские Новости 21:29
Армия и оружие

Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия 18:46
Армия и оружие

Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»

В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Общество

Сын Маслякова стал владельцем КВН

Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Общество

В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 9 см, достигнув 787 см, подтоплено более сотни жилых домов.
ТАСС 04 сентября в 19:18
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Футбол

Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Встреча прошла вечером в пятницу, 6 сентября, в Глазго и завершилась со счетом 1:2. В турнирной таблице группы I сборная России сохранила второе место: в пяти турах команда набрала 12 очков и на три балла отстает от лидирующих бельгийцев.
Lenta.ru 17:29
Финансы

Банки РФ за 7 месяцев нарастили выдачу кредиток почти на четверть - исследование

"С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов", — поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.
ПРАЙМ 20:30
Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал US Open

23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Футбол

Мишель Платини: «Я вернусь в футбол»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини намерен вернуться в футбол. Срок его отстранения после коррупционного скандала истекает 7 октября.
Спорт-Экспресс 14:53
Происшествия

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком

REGNUM 03:17
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия

В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре

РИА Новости 15:11
Армия и оружие

Басурин: ВСУ «поздравили» Донбасс залповым огнем

Украинские войска нарушили режим нового перемирия, обстреляв населенные пункты ДНР, чтобы поздравить с Днем освобождения Донбасса.
Вести.Ru 14:46
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото погибших в Сирии спецназовцев

Газета.Ru 16:04
Наука

Самые дорогие в мире лекарства: лечение рассеянного склероза, возвращение зрения, спасение от синдрома Хантера

«Майзент», при очень простой схеме приёма — всего один раз в день, стал первым более чем за 15 лет препаратом, специально предназначенным для людей с активным вторичным прогрессирующим склерозом.
Хайтек 04 сентября в 06:29
Футбол

Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Независимая газета вчера в 12:34
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM 14:34
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