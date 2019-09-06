Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Футбол Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 242, уложившись в свою весовую категорию.

Общество Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору.

Кино Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Гаджеты Huawei официально представила Kirin 990 До сих пор все чипсеты с поддержкой 5G были подключены к отдельным модемам 5G, в то время как Kirin 990 поставляется со встроенным модемом на борту.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.

Технологии Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.

Гаджеты Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.

Армия и оружие В Мьянме заявили о планах купить истребители у России Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.

Теннис Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.

Политика Илон Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной им Tesla Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Финансы Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Шоу-бизнес 39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.

Экономика Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.