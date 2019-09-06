Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
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с чего всё началось

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБКвчера в 17:02

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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Коммерсантъвчера в 22:36

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости01:35

Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов

Эхо Москвы04:00

Сбербанк начал тестировать сервис по доставке продуктов из магазинов

ТАСС06:40

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Дождь03:37

Сбербанк начал тестировать сервис доставки еды

Rambler News Service03:26
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Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
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Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание

Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 242, уложившись в свою весовую категорию.
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Общество

Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО

Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору.
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Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel

Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 05:22
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Политика

Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России

Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Гаджеты

Huawei официально представила Kirin 990

До сих пор все чипсеты с поддержкой 5G были подключены к отдельным модемам 5G, в то время как Kirin 990 поставляется со встроенным модемом на борту.
ГЛАС.RU 06:51
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
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Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Здоровье

Перинатальный центр Владивостока получит от Путина 16 млн рублей

Discover24 03:53
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Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

РИА Новости 05:43
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
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Технологии

Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов

Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

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Гаджеты

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Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
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Армия и оружие

В Мьянме заявили о планах купить истребители у России

Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Гаджеты

Xiaomi разработала новую технологию беспроводной зарядки

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Теннис

Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева

Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
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Политика

Илон Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной им Tesla

Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

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Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
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Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Шоу-бизнес

39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес

Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
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Экономика

Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках

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Экономика

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
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