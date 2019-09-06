Экономика
КоммерсантъСбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.РБКвчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание
Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 242, уложившись в свою весовую категорию.
РИА Дагестан 02:32
Общество
Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО
Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору.
Известия 07:40
Кино
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера
Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Политика
Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Гаджеты
Huawei официально представила Kirin 990
До сих пор все чипсеты с поддержкой 5G были подключены к отдельным модемам 5G, в то время как Kirin 990 поставляется со встроенным модемом на борту.
ГЛАС.RU 06:51
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Футбол
Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО
РИА Новости 05:43
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Гаджеты
Xiaomi разработала новую технологию беспроводной зарядки
Astera вчера в 08:49
Теннис
Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева
Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
GoTennis.ru 06:58
Политика
Илон Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной им Tesla
Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.
Lenta.ru 05:46
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес
Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
Рамблер 00:28
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53