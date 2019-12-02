Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСбербанк запустил вклады с повышенной ставкой

Сумма вкладов россиян зависит от географии Отмечается, что вклады "Новогодний бонус" и "Выгодный старт" являются непополняемыми с минимальной суммой вклада 50 тысяч рублей. Вклад "Новогодний бонус" со ставкой от 4,85% до 5,25% можно открыть до 15 января 2020 года всем клиентам Сбербанка.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новости02 декабря в 12:40

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Ведомости02 декабря в 06:42

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК02 декабря в 10:18

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета02 декабря в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service02 декабря в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс02 декабря в 05:21
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