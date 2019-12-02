Экономика
Национальная служба новостейСбербанк запустил вклады с повышенной ставкой
Сумма вкладов россиян зависит от географии Отмечается, что вклады "Новогодний бонус" и "Выгодный старт" являются непополняемыми с минимальной суммой вклада 50 тысяч рублей. Вклад "Новогодний бонус" со ставкой от 4,85% до 5,25% можно открыть до 15 января 2020 года всем клиентам Сбербанка.
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