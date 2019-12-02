Сумма вкладов россиян зависит от географии Отмечается, что вклады "Новогодний бонус" и "Выгодный старт" являются непополняемыми с минимальной суммой вклада 50 тысяч рублей. Вклад "Новогодний бонус" со ставкой от 4,85% до 5,25% можно открыть до 15 января 2020 года всем клиентам Сбербанка.

Политика В НАТО назвали Россию основной угрозой В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.

Политика Россию заподозрили в причастности к громкому убийству в Берлине 29 ноября в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского боевика, грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили задержан 48-летний гражданин России, СМИ подозревают в организации и убийства российские власти.

Гаджеты Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Политика В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Общество Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Музыка Объявлена самая популярная песня года Музыкальный сервис Shazam поделился информацией о том, какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала 100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Политика ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.