Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
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Общество
Севастополь и Москву соединит прямой поезд
Коммерсантъ 05:27
Общество
Россиян ожидает зимнее бабье лето
«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
БИЗНЕС Online 07:12
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Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A01 с 5,7 экраном
Если верить имеющейся информации, устройство получит экран размером 5,7 дюйма по диагонали.
3DNews 03:44
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
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Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной
Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.
Татарстан Сегодня 03:52
Здоровье
Власти Южного Урала объяснили, как женщина смогла 10 лет держать под замком троих детей
URA.Ru 03:27
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
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Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория.
РИА Новости 06:07
Авто
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
Motor 05:14
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru вчера в 10:01
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NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
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ФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян
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Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Армия и оружие
Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек
Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
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Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18