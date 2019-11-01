Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Политика
Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 07:02
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Происшествия
На Ямале подростки обвинили инвалида в изнасиловании и жестоко избили
На Ямале подростки жестоко избили инвалида, обвинив его в изнасиловании.
РЕН ТВ 06:31
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество
С 1 ноября жизнь жителей России изменится
Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Происшествия
В Калуге задержан еще один чиновник горуправы
По информации телеграм-каналов, сегодня ночью в Калуге задержан очередной муниципальный чиновник.
Калужские новости 04:59
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Политика
Цемах рассказал об обещанном «домике в Голландии» за сведения о Boeing
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing, рассказал, что европейские следователи обещали ему «домик в Голландии» за «правильные ответы».
Взгляд.ру 07:15
Политика
Белград задумался о покупке российских С-400
Власти Сербии всерьез задумались о покупке в долгосрочный кредит российских зенитных ракетных систем С-400.
Новостной фронт 07:37
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 05:33
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Экономика
Долговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Дождь 03:36