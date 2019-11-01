Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
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Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени
Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:39
Шоу-бизнес
Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать в Париж
37-летняя Наталья Водянова уже давно живет в столице Франции вместе с детьми и 42-летним возлюбленным Антуаном Арно.
Woman.ru вчера в 09:01
Политика
Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 08:03
Экономика
Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму
Еще одна новая идея – отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве — последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
Коммерсантъ 12:00
Футбол
Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Вести.Ru 00:02
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Технологии
Apple поборется за аудиторию с Netflix
По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд.
Коммерсантъ FM 10:02
Политика
Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил реализацию крупных международных проектов по строительству газопроводов, передает корреспондент РБК.
РБК 10:14
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Телеканал 360° вчера в 08:56
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Технологии
В сети появились арты по Diablo 4
Cyber.sports.ru 10:23
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Транспорт
В Петербурге планируют сократить 237 коммерческих маршрутов
После транспортной реформы, которая стартует в Петербурге с середины июля 2020 года, сеть сократится на 237 коммерческих маршрутов.
Петербургский дневник 10:21
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02