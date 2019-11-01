Экономика
News.ruСбербанк запускает ипотеку под 1%
Сбербанк анонсировал комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое приведёт к снижению ставки по ипотеке до 1%. Предложение будет доступно для застройщиков и покупателей квартир в новостройках, говорится в сообщении банка.
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Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
Российская газета 05:30
Политика
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача»
Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Мойка78 07:07
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Политика
Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 08:03
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Интернет
В WhatsApp для Android появилась полезная функция
Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.
Российская газета 08:21
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Шоу-бизнес
Бузова перевоплотилась в Джокера на Хэллоуин
Новый дом телеведущей будет находиться в элитном Жилом комплексе, на территории которого есть бассейн, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, детский сад, круглосуточная охрана и другие организации.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество
С Серебренникова не взяли подписку о невыезде
В ходе повторного процесса по делу Серебренникова прокуратура настаивала на мере пресечения в виде подписки о невыезде из-за опасения, что режиссер может скрыться от суда.
Газета.Ru 05:43
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета вчера в 11:40
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06