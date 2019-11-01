Сбербанк анонсировал комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое приведёт к снижению ставки по ипотеке до 1%. Предложение будет доступно для застройщиков и покупателей квартир в новостройках, говорится в сообщении банка.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти 26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.

Происшествия Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача» Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Политика Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщает РИА Новости.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Политика Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

Политика Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.

Интернет В WhatsApp для Android появилась полезная функция Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Экономика Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.

Политика Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.

Шоу-бизнес Бузова перевоплотилась в Джокера на Хэллоуин Новый дом телеведущей будет находиться в элитном Жилом комплексе, на территории которого есть бассейн, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, детский сад, круглосуточная охрана и другие организации.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Общество С Серебренникова не взяли подписку о невыезде В ходе повторного процесса по делу Серебренникова прокуратура настаивала на мере пресечения в виде подписки о невыезде из-за опасения, что режиссер может скрыться от суда.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.

Общество МФО запретили выдавать займы под залог жилья Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Транспорт Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.

Здоровье Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.