Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 05:33
Происшествия
В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100
Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Интернет
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Происшествия
Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца
Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата.
РБК 10:08
Армия и оружие
Foreign Policy констатирует конец мировой гегемонии США
Как пишет известное издание Foreign Policy, США видят в России воинствующего соперника, лелеющего планы нападения на Прибалтику.
Госновости 09:58
Шоу-бизнес
Мужа Анастасии Заворотнюк 4 раза за день остановила полиция
13 июля этого года водитель машины, которая сегодня числится за мамой Анастасии Заворотнюк, был остановлен полицейскими четыре раза.
Bimru.ru 02:49
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Кино
Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 12:06
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Финансы
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Здоровье
Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей
В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
URA.Ru вчера в 10:03
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Letnews.ru вчера в 13:23
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Общество
Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления
Более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов).
Lenta.ru 10:01
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ 30 октября в 05:09