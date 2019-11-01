Экономика

РБКРБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%

Piter.tv09:29

Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%

Gazeta.SPb09:00

Сбербанк запустил ипотеку под 1% для клиентов с детьми

Forbes08:23

Сбербанк запускает ипотеку под 1%

News.ru05:51

Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

РБК06:47

Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

Deita.ru05:00

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

Интерфакс03:46
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 05:33
Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Происшествия

Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата.
РБК 10:08
Армия и оружие

Foreign Policy констатирует конец мировой гегемонии США

Как пишет известное издание Foreign Policy, США видят в России воинствующего соперника, лелеющего планы нападения на Прибалтику.
Госновости 09:58
Транспорт

Минтранс назвал оператора пассажирских поездов в Крым

REGNUM 10:43
Шоу-бизнес

Мужа Анастасии Заворотнюк 4 раза за день остановила полиция

13 июля этого года водитель машины, которая сегодня числится за мамой Анастасии Заворотнюк, был остановлен полицейскими четыре раза.
Bimru.ru 02:49
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Общество

На улицы Петербурга впервые вышел трамвай на водородном топливе

Известия 08:53
Армия и оружие

Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Кино

Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 12:06
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Финансы

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Здоровье

Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей

В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
URA.Ru вчера в 10:03
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Армия и оружие

Курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения

Военное дело 10:00
Авто

Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan

В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Letnews.ru вчера в 13:23
Единоборства

Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Общество

Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления

Более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов).
Lenta.ru 10:01
Космос

Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне

Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ 30 октября в 05:09
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