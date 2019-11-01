Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Экономика
Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Культура
Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак
ProGorodChelny.ru 08:13
Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Здоровье
Водителей просят употреблять «незамерзайки» только по назначению
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о смертельной опасности при применении стеклоомывающих жидкостей в качестве спиртных напитков.
ПензаИнформ вчера в 07:22
Экономика
Как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа
«Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
RT на русском 09:12
Единоборства
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева
Считаю, что этот бой в большей степени испытание для Сергея, чем для его соперника.
Советский спорт вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе
Не успел столичный бомонд отойти от пышной свадьбы Федора Бондарчука, как вдруг заговорили о бракосочетании и его экс-супруги.
StarHit.ru 09:00
Политика
МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT
В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.
RT на русском 08:52
Происшествия
На Протве в Жуковском районе охотник за бобрами подстрелил человека
С 1 октября официально открыт сезон охоты на бобров и это место на реке, как раз и является местом их обитания.
Pressa40 07:04
Здоровье
5 советов от диетологов, которые помогут похудеть легко и быстро
Диетологи дали советы, которые помогут этого добиться. Совет 1: добавляйте специи Тем, кто мечтает похудеть, стоит полюбить специи.
Стерлеград 06:00
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Футбол
Тактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско
«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы.
Чемпионат 06:00
Кино
Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»
Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
Культуромания 05:06
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия
В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Горобзор.ру 07:04
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по потере начальной стоимости
Car.ru вчера в 05:37
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15