Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Происшествия
SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
ТАСС 10:57
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Здоровье
Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя
Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
АТВмедиа вчера в 10:30
Происшествия
После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск
Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 09:43
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Политика
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 11:10
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США
В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Политика
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Политика
Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Общество
Патриарх Кирилл предложил увеличить население России на 13 млн человек
Стратегию народосбережения в России на период до 2050 г. обнародовал Всемирный русский народный собор (ВРНС) – общественная организация, которую возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ведомости 10:26
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 11:21
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Общество
В России запустили оформление ДТП онлайн
Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Lenta.ru 10:03
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru 02:31
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Матч ТВ 10:53