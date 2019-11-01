Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

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