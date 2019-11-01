Экономика
РБКСбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках. Благодаря новому инструменту ставки по ипотеке могут составить 1%. Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего ипотечного банка.
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензию петербургского «Данске-банка»
Кредитная организация занимала место в третьей сотне банковской системы России.
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
Политика
Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
Кино
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала.
Общество
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Политика
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США
Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на бой
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Наука
Ученые вылечили вагиноз пересадкой бактерий во влагалище
Ученые сумели вылечить нескольких женщин путем пересадки бактерий от здоровых женщин в их влагалища.
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Общество
Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге
Шоумен Сергей Светлаков признался, что время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
Космос
В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета
Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Происшествия
В Забайкалье 7 солдат госпитализировали с нервным срывом
В госпиталь военной части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, с нервным срывом поступили семеро солдат из Югры.
Общество
Вильфанд рассказал о двух новых временах года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Политика
Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно
Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Экономика
Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам
По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.