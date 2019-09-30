Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.
РБКвчера в 17:02

Подробнее о событии

Новый сервис банковских услуг избавит россиян от привычных очередей

Экономика сегодня04:21

Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Ведомостивчера в 19:08

РБК: оплатить ЖКХ и интернет можно будет на кассе

Телеканал 360°вчера в 20:13

РБК: Сбербанк планирует осенью начать прием оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

ТАССвчера в 23:52

Сбербанк начнёт принимать оплату ЖКХ на кассах магазинов

News.ruвчера в 18:35

Россиянам позволят оплачивать коммуналку вместе с продуктами

URA.Ruвчера в 17:27

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

РБКвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия

Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату

RT на русском 08:19
Теннис

Премьер-министр Индии восхитился речью Медведева после финала US Open

Матч ТВ 06:28
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

Вести.Ru 05:27
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Здоровье

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Гаджеты

Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%

К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 02:48
Технологии

X5 представила компьютерное зрение для отслеживания товаров

X5 Retail Group запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях.
Retail & Loyalty 04:01
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Авто

Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом

Российские дилеры Audi начали прием заказов на полноприводную модификацию нового поколения кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

В Черном море начались испытания новейшего МРК «Ингушетия»

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631 «Буян-М» начал заводские испытания в Черном море.
Военное дело 07:31
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Армия и оружие

Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес

Алена Водонаева показала третью ногу

Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Автоспорт

Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи

Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Политика

В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций

Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".
РИА Новости 06:34
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Интернет

В Android появилась новая функция

В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.
РИА Новости 08:51
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Экономика

«Лента» планирует сменить прописку

"Лента" намерена перерегистрироваться с Британских Виргинских островов на Кипр, а также изменить организационно-правовую форму компании на публичную компанию с ограниченной ответственностью согласно законодательству Республики Кипр.
Finam.Ru 07:29
Футбол

«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско

Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное