Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.

с чего всё началось

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

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