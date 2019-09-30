Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.
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с чего всё началось

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.
РБКвчера в 17:02

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Эксперт прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов

RT на русском07:45

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

РБКвчера в 17:02

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Российская газета02:30

Жители малонаселенных пунктов смогут оплатить ЖКХ, интернет и сотовую связь в магазинах

Афиша Daily01:52

РБК: Сбербанк планирует осенью начать прием оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

ТАССвчера в 23:52

Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Ведомостивчера в 19:08

Сбербанк запустит оплату ЖКХ на кассах магазинов

Lenta.ru04:12
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Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

Газета.Ru 05:39
Экономика

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
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Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК 05:28
Политика

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

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Вести.Ru 05:13
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

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RT на русском 07:02
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Капитан «Дерби» пропустит 15 месяцев после ДТП, которое спровоцировали его нетрезвые одноклубники

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Спорт-Экспресс 09:15
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Политика

Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах.
Мойка78 вчера в 16:33
Экономика

Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта

Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта.
Urbc.Ru 09:03
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес

Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.
Московский Комсомолец 04:23
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ведомости 06:33
Общество

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Общество

Гордеев поручил разобраться с обманом потребителей на этикетках продуктов

По итогам встречи Протасов направил Гордееву письмо (копия есть у РБК), в котором просит вице-премьера поручить профильным ведомствам — Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу и Роскачеству — проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент о маркировке пищевой продукции, чтобы устранить проблему обмана потребителей.
РБК 09:00
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Происшествия

На Кубани устроивший стрельбу у кафе оказался сыном главы района

Деловая газета. Юг 08:26
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Гаджеты

Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен

Некоторые СМИ распространяли информацию о Mi Mix 4, в том числе с сомнительными изображениями, поэтому один из руководителей компании разместил пост в Weibo, чтобы прояснить ситуацию.
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Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36
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