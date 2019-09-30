Экономика
Российская газетаСбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.РБКвчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Политика
Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в одном из интервью заявил, что российские власти якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Известия 10:09
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ 28 сентября в 12:14
Общество
Открытие мануфактуры Bosco в Калуге
29 сентября в Калуге состоялось открытие производственного комплекса Bosco Manufactura.
Коммерсантъ 01:03
Политика
Скабеева пожалела Зеленского из-за цугцванга от Трампа
Заявления украинского лидера противоречат друг другу Российская телеведущая Ольга Скабеева пожалела лидера Украины Владимира Зеленского из-за скандала вокруг расследования дела вокруг сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
SM News 10:18
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Зеленский уволит секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Lenta.ru 03:09
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Кино
Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети
iReactor 04:23
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Саратовский губернатор назвал причины проблем с подачей отопления
Глава региона напомнил присутствующим, что поэтапная подача тепла началась 23 сентября, к 1 октября подключены должны быть 100% объектов социальной сферы и дома.
Регион 64 08:38
Экономика
Финтех-стартап Revolut выйдет на российский рынок до конца года
Британский финтех-стартап Revolut до конца года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
Афиша Daily 08:20
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Футбол
Экс-тренер «Шальке» Тедеско может возглавить «Спартак»
Как сообщает источник, генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн рассматривает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера.
Vprognoze.ru 09:58
Гаджеты
33 смартфона и планшета от Huawei и Honor получат Android 10
Владельцы Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2 смогут скачать Android 10 уже в конце октября, а все остальные модели получат соответствующее обновление лишь в ноябре или декабре.
Дни24 04:50
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Брест»
Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Советский спорт 28 сентября в 15:59
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе получил наивысший рейтинг
Криминальная драма "Ирландец", которую снял знаменитый режиссер Мартин Скорсезе, получила стопроцентное одобрение западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 03:44
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Происшествия
В аэропорт Домодедово забежала лисица
Известия 09:33
Экономика
В России могут вырасти цены на молочную продукцию
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском вчера в 22:57