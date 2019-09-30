По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа.

с чего всё началось

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

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