Экономика

ДождьДождьСбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк запустит сервис оплаты услуг ЖКХ, мобильной связи и интернета на кассах магазинов, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке. Воспользоваться услугой смогут клиенты Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.
РБКвчера в 17:02

Подробнее о событии

Новый банковский сервис будет бороться с очередями за оплату услуг ЖКХ

News.ru10:32

Эксперт прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов

RT на русском07:45

Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Ведомостивчера в 19:08

Жители малонаселенных пунктов смогут оплатить ЖКХ, интернет и сотовую связь в магазинах

Афиша Daily01:52

РБК: Сбербанк планирует осенью начать прием оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

ТАССвчера в 23:52

Сбербанк запустит оплату ЖКХ на кассах магазинов

Lenta.ru04:12

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах

РБКвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Известия 15:47
Политика

«Мисс Украина-2019» отказалась говорить на украинском

Известия 15:54
Шоу-бизнес

Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности

Телепрограмма вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Происшествия

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия 14:26
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала редкое фото матери

Модель Алена Краснова показала в Instagram фото своей матери, которой недавно исполнилось 45 лет.
Дни24 вчера в 10:36
Футбол

Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»

Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 16:11
Транспорт

Завершена проверка Фрунзенского радиуса в Петербурге Ростехнадзором

Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку построенных объектов Фрунзенского радиуса — нового участка пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена в составе трех станций.
REGNUM 14:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева отреагировала на фотографию дочери Сергея Лазарева

Примечательно, что только в телевизионном проекте «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лазарев сообщил, что у него есть дочка Аня, которой уже один год.
ГлобалМСК.ру 15:03
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика

В МИД России оценили новые антироссийские санкции США

Россия выражает крайнее недоумение новыми санкциями администрации США против российской стороны, заявили в российском МИД.
Газета.Ru 13:59
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Футбол

Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Энергетика

Саудовская Аравия полностью восстановила уровень нефтедобычи

Известия 12:01
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Общество

Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru вчера в 07:25
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Российская газета 28 сентября в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное