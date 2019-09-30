Общество
РБКСбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа.
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с чего всё началось
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.РБКвчера в 17:02
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РБК: Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов
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