Экономика
РБКСбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
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