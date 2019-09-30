Общество
РБКСбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа.
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Сербия победила Словению в финале чемпионата Европы по волейболу
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РБК 19:55
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От России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули фильм Кантемира Балагова «Дылда».
МордовМедиа 27 сентября в 10:46
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Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
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Газета.Ru 19:28
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Общество
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Авто
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Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom 02:48
Происшествия
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Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости 20:16
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
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С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу
Стоит сказать, что максимальная выплата по европротоколу в размере 400 тыс. рублей уже действовала в четырёх регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тарантас Ньюс 27 сентября в 05:15
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Экономика
Путин подписал закон об увеличении винных акцизов
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Экономика
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
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