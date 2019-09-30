Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист.

с чего всё началось

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

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