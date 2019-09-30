Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на трех источников на банковском рынке.
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с чего всё началось

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.
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Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

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РБК вчера в 09:40
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
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В Китае открыли крупное месторождение нефти

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В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России

В Дербенте под названием "Большая дагестанская свадьба" одновременно прошла регистрация 30 молодых семей.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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