Экономика

РБКРБКСбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

О переговорах осведомлены и два источника РБК на авторынке. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — объяснил один из них.
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с чего всё началось

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.
РБКвчера в 17:00

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Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

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РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет

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URA.Ruвчера в 17:41

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РБКвчера в 17:00
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