Экономика

РБКРБКСбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

О переговорах осведомлены и два источника РБК на авторынке. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — объяснил один из них.
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с чего всё началось

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.
РБКвчера в 17:00

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Сбербанк готовит сервис для продажи автомобилей

News.ruвчера в 19:46

РБК: Сбербанк займется продажами машин через интернет

Телеканал 360°вчера в 19:20

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ruвчера в 17:41

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомостивчера в 18:51

Сбербанк запустит онлайн-сервис по продаже автомобилей

ФедералПрессвчера в 17:49

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъвчера в 18:52

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме

Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
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Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол

Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 02:31
Транспорт

Российская авиакомпания обнаружила уязвимость в SSJ-100

Российская авиакомпания «Ямал» зафиксировала превышение вертикальных нагрузок на шасси самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) при взлетах и посадках.
Lenta.ru 01:14
Космос

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Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
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РБК 01:33
Космос

Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили

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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

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Президенты США и Польши объединились против «Северного потока-2»

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На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

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Уткин оценил идею назначить украинца Парфенова тренером «Спартака»

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Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Культура

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
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Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира

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Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

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