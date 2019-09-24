Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.

с чего всё началось

О переговорах осведомлены и два источника РБК на авторынке. «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — объяснил один из них.

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