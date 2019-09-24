Авто

РБКРБКСбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.
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Сбербанк займется онлайн-продажей автомобилей

Motor08:33

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

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«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей

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РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъвчера в 18:52

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомостивчера в 18:51

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ruвчера в 17:41

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Политика

США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
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Власти Сирии пообещали освободить Идлиб от боевиков

Министр местного самоуправления сирийской провинции Идлиб Хусейн Махлюф выразил уверенность в скорой победе над боевиками и бандформированиями.
Росбалт 11:16
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Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
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Wday.ru вчера в 12:05
Космос

Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса

Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
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Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
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Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Армия и оружие

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Lenta.ru 08:56
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Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

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Коммерсантъ 15:28
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Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
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Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»

Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.
Газета.Ru 15:54
Экономика

Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа

Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес

Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью

Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru 14:30
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Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
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«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
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Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина

Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
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Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
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Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
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США расширили санкционный список по Венесуэле

Вашингтон добавил в санкционный список по Венесуэле три панамские и одну кипрскую компанию, которые задействованы в нефтяной сфере, сообщается на сайте американского Минфина.
Коммерсантъ 14:19
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В Москве стартует национальный отбор на «Детское Евровидение»

В Москве 24 сентября стартует национальный отбор на «Детское Евровидение». Конкурс пройдет в Vegas City hall.
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В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

В официальном интернет-магазине Xiaomi пока есть только Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном. Цена этой модели 11 990 рублей.
Газета DAILY вчера в 15:38
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От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
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«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.
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Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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В России за год выросла смертность от онкологии

За первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения.
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