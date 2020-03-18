Экономика

ПРАЙМПРАЙМСбербанк запустит систему быстрых платежей в начале апреля

Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.
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Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Ведомости05:26

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Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Ведомости05:26

Сбербанк в апреле запустит операции в Системе быстрых платежей

Вести.Ru07:10

Сбербанк анонсировал подключение к системе платежей ЦБ в апреле

РБК06:00

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Интерфакс05:32

Сбербанк начнет операции в Системе быстрых платежей в апреле

Коммерсантъ07:26

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

RT на русском05:24

Сбербанк в начале апреля введет переводы в рамках Системы быстрых платежей между клиентами

ТАСС05:13
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Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
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Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Новые симптомы коронавируса назвал вирусолог

Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о новых симптомах коронавируса.
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
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Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
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В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
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Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
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У коронавируса выявили слабое место

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Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
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Литва ужесточила правила транзита для поездов в Калининград

Литва ужесточила правила транзита через свою территорию для пассажиров калининградских поездов из-за пандемии коронавируса.
РБК Калининград 10:29
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
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Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету

Специалист рекомендует обратить внимание на Китай, где заболеваемость пошла на спад спустя два месяца после начала эпидемии.
Слово и Дело 08:05
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Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
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За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

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Газета.Ru 02:37
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«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Финансы

Мировые правительства раздают деньги и прощают кредиты: что не так с Россией

Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
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В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении банка

Невский районный суд поместил под стражу Александра Логоденко, обвиняемого в разбойном нападении на отделение банка и хищении 1,5 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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«Соник в кино» признан в США самым популярным фильмом по видеоигре

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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
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