Экономика
ПРАЙМСбербанк запустит систему быстрых платежей в начале апреля
Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.
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с чего всё началось
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.Ведомости05:26
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Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
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Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
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Литва ужесточила правила транзита для поездов в Калининград
Литва ужесточила правила транзита через свою территорию для пассажиров калининградских поездов из-за пандемии коронавируса.
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Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
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Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету
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Экономика
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Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
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Общество
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В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
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Финансы
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Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
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В Петербурге арестовали подозреваемого в ограблении банка
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Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.