Экономика
ПРАЙМСбербанк запустит систему быстрых платежей в начале апреля
Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.
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с чего всё началось
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.Ведомости05:26
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