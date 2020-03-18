Экономика
ПРАЙМСбербанк запустит систему быстрых платежей в начале апреля
Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.
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с чего всё началось
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.Ведомости05:26
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
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Общество
Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок
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Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
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Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность
Белоруссия имеет право на самостоятельность, потому что не является единым государством с Россией.
Экономика
Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7%
Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Общество
Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного
Германская Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2", на данный момент направила на его финансирование около 75% от обещанных €950 млн.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии The Telegraph
Топ-10 рейтинга лучших игроков сезона выглядит следующим образом: 1. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») 2. Джордан Хендерсон («Ливерпуль») 3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») 4. Джек Грилиш («Астон Вилла») 5. Садио Мане («Ливерпуль») 6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») 7. Мохамед Салах («Ливерпуль») 8. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») 9. Джейми Варди («Лестер Сити») 10.
Общество
Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке
Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
Кино
Из-за коронавируса Universal Pictures перенесла все премьеры в онлайн
Причиной необычного решения со стороны Universal Pictures стала пандемия коронавируса и убытки, которые компания несёт из-за массового закрытия кинотеатров.
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Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.