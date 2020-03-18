Экономика

ПРАЙМПРАЙМСбербанк запустит систему быстрых платежей в начале апреля

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Сбербанк в настоящее время ведет подключение к системе быстрых платежей, клиентам она будет доступна в первых числах апреля, сообщила журналистам зампред правления банка Светлана Кирсанова.
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Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Ведомости05:26

Подробнее о событии

Сбербанк начнет операции в Системе быстрых платежей в апреле

Коммерсантъ07:26

Сбербанк в апреле запустит операции в Системе быстрых платежей

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Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

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Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

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Сбербанк в начале апреля введет переводы в рамках Системы быстрых платежей между клиентами

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