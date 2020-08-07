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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сбербанк заработал на льготных кредитах

Значительную долю доходов принес кредитный портфель, уверенный рост которого был вызван расширением льготных программ, как для бизнеса, так и для частных лиц.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк отчитался о рекордной сумме выданных россиянам кредитов

РЕН ТВ11:59
Банки.ру

Сбербанк уменьшил чистую прибыль за семь месяцев по РСБУ на 22%

Банки.ру04:33
Коммерсантъ

Сбербанк заработал на льготных кредитах

Коммерсантъ05:34
Urbc.Ru

По итогам 7 месяцев 2020 года чистая прибыль Сбербанка снизилась на 22,4%

Urbc.Ru05:37
Росбалт

Чистая прибыль Сбербанка упала в январе—июле почти на четверть

Росбалт04:21
ПРАЙМ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле упала на 22%

ПРАЙМ03:08
Finam.Ru

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за июль составила 65,6 млрд рублей

Finam.Ru03:04

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.
РИА Новости11:01
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Коронавирус подтвердился у двух членов экипажа судна «Карелия»

По данным Росрыболовства, 25 июля санитарные службы Фарерских островов сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат у 23 членов экипажа судна "Карелия", но его капитан принял решение продолжить промысел.
ТАСС12:43
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Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии

В Тибете необходимо установить ракеты с дальностью поражения до 400 км, вследствие чего российские С-400, разработанные для борьбы с передовыми самолетами-невидимками, будут иметь больше шансов, отметил Дханоа.
Слово и Дело5 августа в 06:45
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