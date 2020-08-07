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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сбербанк заработал на льготных кредитах

Значительную долю доходов принес кредитный портфель, уверенный рост которого был вызван расширением льготных программ, как для бизнеса, так и для частных лиц.В источнике
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Банки.ру

Сбербанк уменьшил чистую прибыль за семь месяцев по РСБУ на 22%

Банки.ру04:33
Коммерсантъ

Сбербанк заработал на льготных кредитах

Коммерсантъ05:34
Интерфакс

ВТБ за полугодие увеличил корпоративное кредитование по МСФО на 3%, розничное - на 7%

Интерфакс04:43
ИА Красная Весна

Сбербанк раскрыл финансовые результаты за 7 месяцев 2020 года

ИА Красная Весна07:10
Росбалт

Чистая прибыль Сбербанка упала в январе—июле почти на четверть

Росбалт04:21
ПРАЙМ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле упала на 22%

ПРАЙМ03:08
Finam.Ru

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за июль составила 65,6 млрд рублей

Finam.Ru03:04

ЦИК Белоруссии назвал преступным оппозиционный проект подсчета голосов

Созданная белорусской оппозицией интернет-платформа «Голос» для электронного голосования на выборах президента направлена на организацию массовых беспорядков, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
ЦИК Белоруссии назвал преступным оппозиционный проект подсчета голосов
Rambler News Service05:39
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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Украина попросила Россию освободить 22 удерживаемых крымских татар

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которые, как утверждается, удерживаются в стране.
Московский Комсомолец05:52

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
РИА Новости06:49

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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