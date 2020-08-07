Созданная белорусской оппозицией интернет-платформа «Голос» для электронного голосования на выборах президента направлена на организацию массовых беспорядков, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
По словам Петренко, в Главном следственном управлении СК проводится процессуальная проверка обстоятельств в результате которых на территории Белоруссии были задержаны 33 гражданина Российской Федерации.
Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным Зеленский инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которые, как утверждается, удерживаются в стране.
Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
Осенью вступят в силу ряд изменений для российских водителей, в том числе новые документы, возвращение техосмотра, очередной пересмотр тарифов ОСАГО, новая разметка в городах и скоростные лимиты на трассах.
Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.