Коронавирус
ВедомостиСбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
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с чего всё началось
Компания займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. ООО «Иммунотехнологии» было зарегестрировано 15 мая, следует из базы СПАРК. 100% компании принадлежит ПАО «Сбербанк».Фармацевтический вестниквчера в 13:43
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Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
РБК 07:20
Общество
Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции.
Lenta.ru 07:06
Автоспорт
«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля
Metaratings 06:58
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал симптомом рака потерю веса
По словам Карпина, больные раком стремительно теряют вес, именно на это надо в первую очередь обращать внимание.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек
Регион 64 вчера в 01:16
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Общество
Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Общество
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором
Глава российского представительства ВОЗ отметила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных в защитных целях перчаток, потому что все в основном используют маски, масштабных данных по перчаткам нет.
Интерфакс 05:55
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс 04:41
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Автоспорт
AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета
Autosport.com.ru 06:45
Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
Общество
В Самарской области за сутки еще 65 человек заразились коронавирусом
Еще 11 человек заболели в Тольятти, восемь - в Сызрани, четверо в Новокуйбышевске, трое в Сызранском районе, двое в Ставропольском районе, и по одному в Отрадном, Похвистневе, а также Безенчукском, Шигонском и Кинельском районах.
Волжская коммуна 04:17
Происшествия
В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт.
Известия 00:33
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Футбол
Геркус высмеял руководство «Локомотива» за оценку работы гендиректора
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на интервью председателя совета директоров команды Анатолия Мещерякова.
Газета.Ru 06:36
Хоккей
СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»
Чемпионат вчера в 08:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40